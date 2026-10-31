El tiempo en Navarra para hoy, 31 de octubre de 2026

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra intervalos de nubes bajas, por la mañana en todo el territorio y por la noche solo en el noroeste y en Pirineos, tendiendo a poco nuboso o despejado, durante las horas centrales. Brumas y bancos de niebla matinales dispersos que serán poco probables en la Ribera de madrugada y que por la noche quedan restringidos a los tercios oeste y norte.

Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo un ascenso en el noroeste; máximas en descenso que será ligero en el norte. Viento flojo con predominio de la componente norte.