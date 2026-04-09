El tiempo en Navarra para hoy, 9 de abril de 2026

PAMPLONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. A últimas horas podrían formarse algunas nubes bajas en la vertiente cantábrica.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero descenso en el extremo noroeste y sin cambios en el resto. Los valores máximos serán anormalmente altos para la época del año, especialmente en la Ribera. Vientos flojos variables, tendiendo a establecerse el norte y noroeste, con intervalos de intensidad moderada por la tarde en la Ribera.