El tiempo en Navarra para hoy, 1 de agosto de 2026

PAMPLONA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra nubes bajas matutinas en la vertiente cantábrica que podrán dejar algunas lluvias débiles y dispersas, tendiendo a retirarse a partir del mediodía; en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Brumas y nieblas matinales en Pirineos y las sierras orientales.

Temperaturas en ligero descenso en la Ribera y sin cambios en el resto; máximas en ascenso, generalmente ligero. Se podrán superar los 36 grados en la Ribera Baja. Viento flojo variable tendiendo a moderado del norte y noroeste por la tarde.