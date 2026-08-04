El tiempo en Navarra para hoy, 4 de agosto de 2026

PAMPLONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra intervalos nubosos de nubes bajas en la Vertiente Cantábrica y poco nuboso en el resto, con algunos intervalos nubosos de evolución en horas centrales.

Brumas y probables bancos de niebla matinales y vespertinos en el Pirineo, donde también se espera algún chubasco aislado o tormenta ocasional en horas centrales del día, sin descartarse en otras zonas de la mitad norte.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero ascenso en el tercio sur y con pocos cambios en el resto. Viento flojo a moderado de componente norte, más intenso en La Ribera.