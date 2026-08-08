El tiempo en Navarra para hoy, 8 de agosto de 2026

PAMPLONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo poco nuboso con aumento de la nubosidad de evolución a partir del mediodía cuando se esperan lluvias y chubascos acompañados de tormenta con probable granizo.

Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en el Pirineo. Temperaturas máximas en ascenso ligero en el tercio norte y con pocos cambios en el resto; se pueden superar los 37 grados en la Ribera del Ebro y Centro y los 35 en el Pirineo. Viento variable, con predominio del sureste en las horas centrales, flojo en general con probables rachas muy fuertes asociadas a los fenómenos convectivos.