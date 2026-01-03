El tiempo en Navarra para hoy, 3 de enero de 2026

PAMPLONA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielos cubiertos que en las sierras occidentales y zonas altas del tercio septentrional irán acompañados de brumas y nieblas matinales y vespertinas así como de probables lluvias débiles dispersas generalizadas más frecuentes en las primeras horas que tienden a remitir al final, y donde la cota de nieve descenderá desde 2000 metros hasta 400-500 metros en las últimas horas del día.

Temperaturas con pocos cambios salvo ascensos en la Ribera del Ebro y un ligero descenso en la Vertiente Cantábrica; las mínimas se darán al final del día. Heladas débiles en zonas elevadas de sierra y del tercio norte. Viento flojo de componente norte, con intervalos de moderado en la mitad sur a partir de mediodía.