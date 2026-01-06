El tiempo en Navarra para hoy, 6 de enero de 2026

PAMPLONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielos nubosos abriéndose claros en las horas centrales. No se descartan nieblas matinales dispersas en zonas altas de la mitad norte. Probables precipitaciones débiles en la mitad norte que remitirán por la tarde. Cota de nieve en torno a 200 - 300 metros en la vertiente cantábrica.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos en las mínimas. Heladas débiles generalizadas y moderadas en el Pirineo y en la vertiente cantábrica. Vientos flojos y moderados norte y noroeste con cierzo en el Ebro.