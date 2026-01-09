El tiempo en Navarra para hoy, 9 de enero de 2026

Europa Press Navarra
Publicado: viernes, 9 enero 2026 5:31
Seguir en

PAMPLONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra intervalos nubosos, más abundantes en la mitad norte, donde se esperan lluvias y chubascos frecuentes, sin descartarse de manera más dispersa en el resto. Cota de nieve bajando de 1200 a 900-700 metros.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en el Pirineo y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, y máximas en ligero descenso en el tercio norte, ligero ascenso en el tercio sur y sin cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo. Viento moderado de componente oeste, con rachas muy fuertes en la vertiente cantábrica.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado