El tiempo en Navarra para hoy, 9 de enero de 2026

PAMPLONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra intervalos nubosos, más abundantes en la mitad norte, donde se esperan lluvias y chubascos frecuentes, sin descartarse de manera más dispersa en el resto. Cota de nieve bajando de 1200 a 900-700 metros.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en el Pirineo y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, y máximas en ligero descenso en el tercio norte, ligero ascenso en el tercio sur y sin cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo. Viento moderado de componente oeste, con rachas muy fuertes en la vertiente cantábrica.