El tiempo en Navarra para hoy, 2 de febrero de 2026

PAMPLONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros por la tarde. Probables nieblas dispersas en zonas altas de las sierras del noroeste. Precipitaciones débiles y moderadas; podrían ser en forma de nieve a partir los 1200 metros en el Pirineo.

Temperaturas máximas en descenso en la Ribera y en el tercio oeste y sin cambios relevantes en el resto; las mínimas, en ascenso generalizado, se esperan al final del día; heladas débiles y dispersas en zonas altas del Pirineo. Vientos flojos y moderados de componente sur, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el tercio norte; tenderá a amainar por la tarde.