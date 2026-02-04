El tiempo en Navarra para hoy, 4 de febrero de 2026

PAMPLONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielos nubosos y cubiertos que tenderán a intervalos de nubes medias a partir de la tarde. Precipitaciones débiles, más probables e intensas durante las horas centrales del día, que podrían ser forma de nieve a partir de los 800-1.000 metros durante la primera mitad del día.

Temperaturas sin cambios significativos excepto algunos descensos en las máximas. Heladas débiles en el Pirineo. Vientos flojos de sureste con intervalos de moderado.