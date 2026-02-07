El tiempo en Navarra para hoy, 7 de febrero de 2026

PAMPLONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo poco nuboso, tendiendo gradualmente a nuboso en la segunda mitad del día. Probables precipitaciones, en general débiles, por la tarde. Cota de nieve en 1000-1100 metros, ascendiendo a 1400-1500 a últimas horas.

Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero descenso en la Ribera y con pocas variaciones en el resto. Heladas débiles en Pirineos, moderadas en cotas altas. Viento variable que tiende a sureste en la segunda parte del día, flojo en general.