El tiempo en Navarra para hoy, 9 de febrero de 2026

PAMPLONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielos nubosos y cubiertos. Precipitaciones débiles o localmente moderadas, más probables frecuentes e intensas por la tarde. Cota de nieve en ascenso de 1.100 metros a 1.800 en el Pirineo.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos en el Pirineo. Temperaturas máximas en aumento, menos acusado en el Ebro. Heladas débiles en zonas elevadas del Pirineo. Vientos flojos del sur y sureste con intervalos moderados en la vertiente cantábrica.