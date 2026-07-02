El tiempo en Navarra para hoy, 2 de julio de 2026

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo nuboso al principio, con apertura de claros durante la mañana, quedando cielo poco nuboso o despejado a partir de mediodía, excepto en el tercio norte y sierras de Aralar y Urbasa.

Probables lluvias débiles dispersas en la Vertiente Cantábrica, área pirenaica y en el entorno de las sierras de Aralar y Urbasa en la primera mitad del día.

Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento moderado de norte y noreste, con intervalos fuertes por la tarde y rachas fuertes o muy fuertes durante las horas centrales en la parte oriental de la zona Centro y al sur de la Ribera.