El tiempo en Navarra para hoy, 7 de julio de 2026

PAMPLONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo poco nuboso aumentando a intervalos de nubosidad de evolución en las horas centrales del día. Probabilidad de chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes en la Ribera por la tarde.

Temperaturas mínimas en ascenso, ligero en la Vertiente Cantábrica; máximas en descenso en el extremo norte y con pocos cambios en el resto. Las temperaturas máximas pueden superar los 40 grados en el centro y sur de la Comunidad y se mantendrán en torno a los 36 grados en el resto. Vientos flojos variables aumentando a componente norte por la tarde. No se descartan rachas muy fuertes en zonas de tormenta.