El tiempo en Navarra para hoy, 9 de julio de 2026

PAMPLONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo poco nuboso por la mañana, aumentando a nuboso por la tarde, con abundante nubosidad de evolución. Chubascos dispersos, que podrán ser localmente fuertes, y tormentas durante la tarde, que irán acompañadas de rachas muy fuertes y posible granizo, menos probables en la vertiente cantábrica.

Temperaturas con pocos cambios, salvo en el extremo norte donde se esperan ligeros ascensos. Se superarán los 39 grados en la Ribera y en puntos del Centro y los 36 en zonas llanas del Pirineo. Viento flojo variable, con intervalos moderados o fuertes y rachas muy fuertes en el suroeste, durante la tarde, asociadas a las tormentas.