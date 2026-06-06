El tiempo en Navarra para hoy, 6 de junio de 2026

Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 6 junio 2026 5:32
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PAMPLONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra intervalos de nubes altas, tendiendo a nuboso en el tercio norte con lluvias débiles en la vertiente cantábrica durante la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso.

Temperaturas máximas en ascenso en la mitad sur y en el este, con pocos cambios o en descenso ligero en el resto. Viento flojo variable por la mañana, y de norte, con intervalos de intensidad moderada y rachas fuertes durante la tarde; cierzo en la Ribera Baja.

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