El tiempo en Navarra para hoy, 6 de junio de 2026

PAMPLONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra intervalos de nubes altas, tendiendo a nuboso en el tercio norte con lluvias débiles en la vertiente cantábrica durante la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso.

Temperaturas máximas en ascenso en la mitad sur y en el este, con pocos cambios o en descenso ligero en el resto. Viento flojo variable por la mañana, y de norte, con intervalos de intensidad moderada y rachas fuertes durante la tarde; cierzo en la Ribera Baja.