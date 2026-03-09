El tiempo en Navarra para hoy, 9 de marzo de 2026

PAMPLONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo con intervalos nubosos aumentando por la tarde a nuboso o cubierto. Brumas y nieblas, más probables en el centro y sur durante la mañana y en el extremo norte al final del día. Lluvias débiles que entran desde el oeste a lo largo de la tarde, y que podrán ir acompañadas de algún chubasco tormentoso disperso.

Temperaturas con pocos cambios, salvo algún ligero descenso de las mínimas en el centro y en la Ribera del Ebro. Heladas débiles en el Pirineo oriental. Viento flojo variable con predominio del sureste durante las horas centrales.