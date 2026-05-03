El tiempo en Navarra para hoy, 3 de mayo de 2026

Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 3 mayo 2026 5:32
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   PAMPLONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo nuboso o cubierto. Probabilidad de nieblas matinales en la Sierra de Urbasa. Lluvias y chubascos ocasionalmente tormentosos, que pueden ser localmente fuertes durante la tarde.

   Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios en la Ribera del Ebro y en ascenso ligero a moderado en el resto. Viento del sureste flojo con intervalos moderados, tendiendo a flojo variable por la tarde.

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