El tiempo en Navarra para hoy, 3 de mayo de 2026

PAMPLONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo nuboso o cubierto. Probabilidad de nieblas matinales en la Sierra de Urbasa. Lluvias y chubascos ocasionalmente tormentosos, que pueden ser localmente fuertes durante la tarde.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios en la Ribera del Ebro y en ascenso ligero a moderado en el resto. Viento del sureste flojo con intervalos moderados, tendiendo a flojo variable por la tarde.