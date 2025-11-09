El tiempo en Navarra para hoy, 9 de noviembre de 2025

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra, en la mitad norte, cielos nubosos abriéndose claros para quedar con intervalos nubosos y poco nuboso. En la mitad sur, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Probabilidad de nieblas matinales dispersas en zonas altas del tercio norte. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en la vertiente cantábrica de madrugada.

Temperaturas mínimas en descenso ligero, que será más acusado en la Ribera del Ebro. Temperaturas máximas en aumento, más acusado en la mitad norte y con pocos cambios en la Ribera. Vientos flojos de norte y noroeste que tenderán a variables.