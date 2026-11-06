El tiempo en Navarra para hoy, 6 de noviembre de 2026

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielos pocos nubosos o despejados, salvo durante la madrugada y la mañana, que habrá cielos nubosos con nubes bajas en la mitad sur, y al final de la tarde, donde habrá intervalos de nubes altas. No se descartan brumas y nieblas dispersas a primeras y últimas horas que podrán ser más densas en la madrugada en el extremo oriental de Navarra y en la Ribera del Ebro.

Posibilidad de lluvias débiles y dispersas en Centro de Navarra y Ribera del Ebro. Temperaturas mínimas con ligeros descensos en la Ribera del Ebro y ligeros ascensos o pocos cambios en el resto. Máximas en ligero ascenso generalizado. Heladas débiles en cotas altas de Pirineo navarro. Viento flojo variable.