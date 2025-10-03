El tiempo en Navarra para hoy, 3 de octubre de 2025

PAMPLONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielos velados de nubes altas, con intervalos de nubes medias y bajas, sin descartar brumas y algún banco de niebla aislado en zonas altas de la vertiente cantábrica y en el sur de la Ribera del Ebro.

Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios o en ligero descenso en la Ribera del Ebro y el tercio oriental y en descenso en el resto. Viento flojo variable tendiendo a componente norte durante las horas centrales del día.