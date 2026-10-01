El tiempo en Navarra para hoy, 1 de octubre de 2026

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielos nubosos y cubiertos, con predominio de nubes altas en la mitad sur. Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas de la mitad norte. En la mitad norte, precipitaciones por la mañana, menos probables cuanto más al sur, que por la tarde quedarán limitadas, débiles y dispersas, a las zonas de montaña. De madrugada, las precipitaciones pueden ser localmente fuertes y persistentes e ir acompañadas de tormenta en la vertiente cantábrica y en el Pirineo.

Temperaturas en descenso, notable en las máximas. Vientos flojos de norte y noroeste.