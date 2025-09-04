El tiempo en Navarra para hoy, 4 de septiembre de 2025

Europa Press Navarra
Publicado: jueves, 4 septiembre 2025 5:31
@epnavarra

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra, en el tercio norte, intervalos nubosos con precipitaciones débiles, sin descartar, de madrugada, algún chubasco o tormenta localmente fuerte en el Pirineo. En el resto, poco nuboso. Probabilidad de algunas nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas del tercio norte.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos en el Pirineo. Temperaturas máximas en descenso notable. Vientos flojos y moderados de norte y noroeste.

