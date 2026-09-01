El tiempo en Navarra para hoy, 1 de septiembre de 2026

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra intervalos nubosos, predominando la nubosidad baja por la mañana y los velos de nubes altas por la tarde. Brumas y nieblas ocasionales. Posibles chubascos tormentosos débiles en el área pirenaica. No se descartan tormentas ocasionales en la parte baja de la Ribera, pudiendo extenderse a zonas aledañas.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento del norte y nordeste, rolando transitoriamente a sudeste en las horas centrales en el Centro y la Ribera. Por la tarde soplará con intervalos de intensidad moderada.