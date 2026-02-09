Toma posesión una nueva magistrada destinada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN

Toma de posesión de la nueva magistrada. - TSJN

PAMPLONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La magistrada Mª Fernanda Navarro Zuloaga ha tomado posesión este lunes de su cargo como nueva integrante de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), en la que ocupará plaza de especialista.

Natural de Barcelona, Mª Fernanda Navarro procede de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En el acto, celebrado en la Sala de Actos Solemnes del Palacio de Justicia de Pamplona, la nueva magistrada del TSJN ha sido amadrinada por la presidenta de su Sala, María Jesús Azcona.

La Sala de Gobierno ha estado constituida hoy por Julián Huarte; presidente del TSJN; Miguel Azagra, presidente de la Sala de lo Social; María Jesús Azcona, presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo; Emilio Labella, magistrado en comisión de servicios en la Sección Primera de la Audiencia de Navarra; Marta Arnedo, titular de la plaza nº 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Pamplona; y Alfonso Pérez, secretario de Gobierno del TSJN.

También han estado presentes el fiscal superior de la Comunidad foral, Jaime Goyena, así como magistrados y letrados de la Administración de Justicia destinados en el Tribunal Superior de Navarra.