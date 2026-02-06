Toman posesión dos nuevos jueces destinados en Navarra

Damián Rubio Negueruela y Sandra Salazar Veloso. - TSJN

PAMPLONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos nuevos integrantes de la última promoción de la Carrera Judicial, Damián Rubio Negueruela y Sandra Salazar Veloso, han jurado o prometido este viernes sus cargos como nuevos jueces destinados en Navarra en un acto celebrado ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

Natural de Valladolid, de 26 años, Damián Rubio va a estar destinado en la plaza nº 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella.

Por su parte, Sandra Salazar, natural de Barakaldo (Vizcaya), y de 32 años, jueza en expectativa de destino, queda adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y su primer destino será la plaza nº 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella.

En el acto, celebrado en la Sala de Actos Solemnes del Palacio de Justicia de Pamplona, Damián Rubio ha sido apadrinado por su hermano Héctor, actualmente juez de adscripción territorial (JAT) en el Tribunal Superior del País Vasco, y Sandra Salazar por Emilio Labella, magistrado en comisión de servicios en la Sección Primera de la Audiencia de Navarra.

La Sala de Gobierno ha estado constituida por Julián Huarte; presidente del TSJN; Miguel Azagra, presidente de la Sala de lo Social; María Jesús Azcona, presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo; Ana Llorca, presidenta de la Audiencia Provincial; Mari Paz Benito; magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia; el mencionado magistrado Emilio Labella; y Alfonso Pérez, secretario de Gobierno del TSJN. También ha estado presente el fiscal superior de la Comunidad foral, Jaime Goyena.