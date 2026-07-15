La Tómbola de Cáritas 2026 vende un 10% menos en una edición marcada por el cambio de ubicación y la ola de calor

Archivo - Tómbola de Cáritas 2026. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Tómbola de Cáritas ha cerrado su 81ª edición, que se ha prolongado desde el pasado 30 de mayo al 14 de julio, registrando un descenso en las ventas de un 10% respecto al año anterior. Una bajada que desde la entidad atribuyen, por un lado, a su cambio de ubicación a la Plaza de la Constitución debido a las obras en el Paseo Sarasate; y, por otro, a la "ola de calor histórica".

De los 2.800.000 boletos que Cáritas puso a la venta este año, se han vendido finalmente 2.167.000, lo que representa el 77% del total. La cifra queda por debajo de los 2.420.000 boletos vendidos en la edición de 2025, es decir, 253.000 boletos menos, un descenso interanual del 10%.

El domingo 12 de julio, en plenos Sanfermines, fue el día de mayor venta de esta edición: 102.000 boletos en una sola jornada. En el extremo opuesto se sitúa el 22 de junio, con apenas 13.000 boletos vendidos, la venta más baja de toda la edición. Esa fecha coincidió con el arranque de la primera ola de calor del verano en Navarra. Ese día el aeropuerto de Pamplona-Noáin marcó 41,6°C, un nuevo récord de temperatura máxima para un mes de junio en esa estación, que superó los 41,3°C registrados en 2019, señalan en una nota de prensa desde Cáritas.

La entidad atribuye este descenso, sobre todo, al efecto combinado del calor y la nueva ubicación. La plaza de la Constitución -a la que la Tómbola tuvo que trasladarse por las obras de reurbanización del paseo de Sarasate- "es un espacio adoquinado, sin sombra ni fuentes de agua propias, muy alejado del entorno arbolado que ha acogido la tómbola durante sus 80 ediciones anteriores", explican desde Cáritas.

"Pamplona ha convivido con olas de calor en veranos pasados, pero este año el calor ha resultado mucho más difícil de sobrellevar en un espacio que no estaba preparado para acogerlo. Adaptarse a este nuevo entorno ha supuesto, además, un esfuerzo añadido de inversión y organización para Cáritas", destacan. En este sentido, desde la entidades se adaptaron los horarios de tarde para evitar las horas de mayor riesgo, se solicitó a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la instalación de la Taberna del Agua y se reforzó la atención a voluntariado, personal contratado y público durante los días de mayor calor.

Todo lo recaudado en esta edición de la Tómbola se destinará a cubrir necesidades básicas de alimentación y vivienda, las dos partidas de ayuda directa que más ha incrementado Cáritas en los últimos dos años: un 87% entre 2023 y 2025. Un dato que refleja, según la organización, "una situación de emergencia social creciente en Navarra".

RECOGIDA DE PREMIOS Y CADUCIDAD DE LOS BOLETOS

Los dos coches como premio directo ya han sido entregados, uno de ellos el 3 de junio y el otro el 3 de julio. Quienes conserven boletos premiados podrán recogerlos a partir del lunes 20 de julio y hasta el 14 de agosto de 2026 -fecha en la que caducan definitivamente- en la Sala de Exposiciones de Baluarte. El horario es de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas, y los miércoles por la tarde de 18.00 a 19.30 horas.

Cáritas recuerda que, pasado el 14 de agosto, los boletos perderán su validez. En determinados premios como las experiencias, toda la información sobre como canjearlas y su fecha de caducidad se encuentra en el propio boleto premiado.