Toquero afirma que en Tudela no habrá "barra libre para los empadronamientos irregulares"

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha afirmado este viernes que no habrá en la ciudad "barra libre para los empadronamientos irregulares" y ha acusado a la vicepresidenta tercera del Gobierno foral y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, de lanzar "insultos, falsedades y amenazas" contra él.

Así se ha pronunciado Toquero después de que Alfaro manifestara este jueves que el alcalde de Tudela tiene que "cumplir la ley y empadronar a los migrantes", y si no lo hace, deberá "atenerse a las consecuencias", y ademá les acusara de haber realizado un vídeo sobre este tema que es "racista, xenófobo y absolutamente incalificable".

Alejandro Toquero ha afirmado que "nos amenazan por cumplir la ley quienes quizás se sienten más cómodos y buscan su beneficio fuera de ella". "Me reafirmo en que en Tudela no hay ni habrá 'barra libre' para los empadronamientos irregulares", ha indicado en una nota el alcalde, en una semana en la que el Ayuntamiento de Tudela ha anunciado la puesta en marcha de nuevas medidas para prevenir y evitar "cualquier intento de fraude o irregularidad en los empadronamientos".

Toquero ha exigido una "disculpa" y ha pedido de forma expresa a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que "desautorice las palabras de su vicepresidenta". "Quienes nos insultan y amenazan en sede parlamentaria de forma zafia y barriobajera son los mismos que probablemente se sentirían más a gusto en escenarios como el que nos encontramos al poco de llegar a la Alcaldía en 2019, cuando se detectó y desmanteló una mafia que -con ellos en el gobierno de Tudela- había logrado ya empadronar de manera irregular a 335 personas. La reciente detención de otro presunto traficante, que vendía inscripciones fraudulentas a 500 euros, deja claro que no podemos bajar la guardia", ha afirmado.

El alcalde de Tudela ha señalado que "nosotros no solo cumplimos la ley, sino que hacemos que la ley se cumpla". "Es probable que los que defienden la 'barra libre' para empadronar u ocupar viviendas estén más cómodos en entornos más permisivos, pero ya les adelanto que mientras yo sea alcalde no los encontrarán en Tudela. No daremos ni un paso atrás en contra del bienestar de todos los ciudadanos, los de aquí y los que vienen de fuera para llevar a cabo un proyecto de vida desde la legalidad", ha señalado.

Además, frente a las acusaciones de racismo y xenofobia vertidas por Alfaro, Toquero ha afirmado que "hay actitudes que definen mejor a quienes insultan, que a los insultados". "Somos la ciudad de las tres culturas. Tudela es un modelo ampliamente reconocido de ciudad abierta, cosmopolita y hospitalaria, que solo practica la tolerancia cero con quienes vienen a delinquir o a amenazar una convivencia interracial y multicultural absolutamente ejemplar", ha asegurado.

Por último, el alcalde ha señalado que "es falso que se esté negando el empadronamiento a los migrantes, tal y como apuntó Alfaro". "Nuestro único objetivo con las nuevas medidas es reforzar con carácter preventivo las herramientas con las que trabaja el personal municipal, cuya diligencia y profesionalidad en la tramitación de los empadronamientos siempre ha estado y está fuera de toda duda", ha asegurado.