Toquero critica que el Gobierno de Navarra "incumple sus compromisos" sobre la ampliación del centro de salud Gayarre

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha criticado este lunes que el Gobierno de Navarra "incumple sus compromisos" en relación con la ampliación del centro de salud de Tudela Oeste-Gayarre y ha afirmado que el Ejecutivo se comprometió "a licitar y adjudicar unas obras en unos plazos que ya se han pasado".

Toquero ha destacado que "hace casi dos años que el Ayuntamiento cedió un edificio colindante al centro de salud para que se ampliara, y ahora nos enteramos, casi dos años después, de que el Gobierno de Navarra no ha hecho ni el proyecto, por lo tanto, mínimo nos vamos a ir a 2027 para que veamos algo de obra en la ampliación del centro de salud". "Es una auténtica vergüenza, un despropósito, que para algunas cosas desde el Gobierno de Navarra sí que quieran correr, como para ampliar la planta de lodos y biogás de Tudela, y que para otras cosas realmente importantes como el centro de salud de Gayarre ni están ni se les espera", ha afirmado.

Así, ha criticado que "el Gobierno de Navarra vuelve a incumplir sus compromisos con Tudela" y ha afirmado que el Departamento de Salud "intenta justificar un retraso poniendo como excusa que hay que adecuar el proyecto a unas supuestas peculiaridades del edificio que al parecer no han sido capaces de detectar desde que en febrero del 2024 se licitó".

Toquero ha asegurado que "los vecinos están hartos de engaños y exigen una solución inmediata ante el incremento en el número de usuarios que ha experimentado ese centro de salud totalmente obsoleto y sobresaturado a día de hoy, sin olvidar la reivindicación justa e histórica que hacemos desde Tudela de ese tercer centro de salud en el barrio de Lourdes".

"Compartimos totalmente esa indignación porque también en el Ayuntamiento nos sentimos engañados. Cedimos los terrenos en su momento y se comprometieron a licitar y adjudicar unas obras en unos plazos que ya se han pasado. Y no solo no sabemos cuándo van a empezar las obras, sino que es que ni siquiera han tenido la deferencia de informarnos al respecto", ha criticado.

El alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento pedirá al Departamento de Salud que "dé explicaciones y que cumpla lo prometido". "Una cosa es no poder y otra bien distinta es no querer", ha señalado.