Toquero muestra su "indignación" y "absoluto rechazo" al cierre de las urgencias nocturnas de Fustiñana

Archivo - Alejandro Toquero, alcalde de Tudela - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha mostrado su "indignación y absoluto rechazo" al cierre desde este lunes de las urgencias nocturnas de Fustiñana, en lo que, ha dicho, "supone un nuevo golpe a la atención sanitaria que el Gobierno de Navarra ofrece a la Ribera".

Toquero ha explicado que en la reunión del Consejo de Salud ha exigido a los responsables del Área de Tudela que "hagan lo que tengan que hacer para dar marcha atrás". "La verdad es que su respuesta no ha podido ser más decepcionante. Poco menos que las cifras mandan y esto es lo que hay. No les importa relegar nuestra salud a la tiranía de una calculadora. Olvidan que somos personas; no números", ha expuesto.

Para el alcalde de Tudela, "como cada verano, la Ribera vuelve a pagar la improvisación del Gobierno foral ante la falta de especialistas y plazas sanitarias sin cubrir". "No podemos normalizar una situación que se repite año tras año, mientras hoy piden paciencia y comprensión los mismos que, por mucho menos, se abrazaban al hospital cuando los que gobernaban Navarra eran otros", ha puesto de manifiesto.

Toquero ha defendido que la Ribera "tiene que unirse por encima de colores políticos, defender a sus vecinos y tener claro que, si tocan a uno, nos tocan a todos". "Porque ahora es Fustiñana, pero la pregunta es: ¿quién será el siguiente? Basta ya de recortes y desprecios", ha indicado, para agregar que "no vamos a permitir que sigan jugando con nuestra salud".