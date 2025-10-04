Toquero ordena la suspensión de una exposición del sindicato LAB en Tudela al incluir paneles sobre presos de ETA

PAMPLONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha ordenado la suspensión "inmediata" de la exposición titulada 'Jon Askatu!', organizada por el sindicato LAB en el centro cívico Rúa.

La decisión se ha adoptado en cuanto se ha tenido constancia de que "la muestra, anunciada a priori como un mero recorrido por la historia de la organización abertzale, incluye paneles sobre presos de ETA, que podrían sugerir una clara exaltación del terrorismo y , en consecuencia, un inadmisible desprecio hacia sus víctimas", explican desde el Ayuntamiento de Tudela.

"No quisimos dar pie a que se nos acusara de llevar a cabo vetos preventivos o censuras previas antes de ver montada la exposición. Sin embargo, en cuanto hemos comprobado que, más allá del respeto a la libertad de expresión, varios de los contenidos podían resultar ofensivos e inaceptables para el público en un centro de titularidad municipal hemos optado sin dudarlo por ordenar su clausura", han señalado desde el gobierno municipal.

La muestra, que ya no se podrá visitar este lunes, sólo ha permanecido abierta durante un día. "Tiempo suficiente para pedir disculpas a los tudelanos en general, pero de manera muy especial a las víctimas del terrorismo, con las cuales nuestro compromiso se mantiene firme e inalterable sobre los principios de verdad, memoria, dignidad y justicia", ha exigido Toquero.