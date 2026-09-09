Toquero pide la dimisión de Óscar Chivite por la "monumental chapuza" de la planta de fangos

Archivo - Alejandro Toquero, alcalde de Tudela. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha considerado que el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y presidente de la empresa pública NILSA, Óscar Chivite, debería dimitir por los intentos del Ejecutivo foral para crear una planta de fangos y biogás en Tudela, que finalmente el propio Gobierno ha descartado tras informes urbanísticos municipales desfavorables.

Toquero ha explicado este miércoles en una comparecencia ante los medios que, cuando trascendió la decisión del Gobierno de renunciar a este proyecto, el Ayuntamiento anunció que exigiría "las inevitables responsabilidades políticas de quienes han hecho cuanto ha estado en su mano, retorciendo plazos, normativas y procedimientos administrativos con un único objetivo: intentar perpetrar en Tudela uno de los mayores disparates ecológicos y medioambientales que se recuerdan, sin importarles el daño que podían causar a la Ribera y a una marca que tanto ha costado construir y consolidar, como es la marca Tudela, Capital de la Verdura".

Toquero ha señalado que el propio Gobierno de Navarra confirmó la existencia de un informe de sus servicios jurídicos que recogía "la incompatibilidad urbanística de la nueva planta de fangos y biogás proyectada por Nilsa en Tudela y, en consecuencia, instaba a la Dirección General de Medio Ambiente a poner fin al procedimiento iniciado para buscar un posible encaje a la chapuza perpetrada en noviembre de 2025, con el único objetivo, tal y como ha quedado demostrado, de dejar a Tudela fuera de la moratoria para nuevas plantas de biogás aprobada por el Parlamento foral el pasado octubre".

Toquero ha explicado que, por una resolución de la directora general de Medio Ambiente del Gobierno foral, Ana Bretaña, notificada al Ayuntamiento el pasado 4 de agosto, se pone fin y se archiva el procedimiento de modificación sustancial de la Autorización Ambiental Unificada de la Planta Centralizada de Fangos de Tudela.

El alcalde de Tudela ha afirmado que "ahora es el momento de exigir responsabilidades políticas". "Sobre Ana Bretaña ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Tan evidente como que la han utilizado es que ella misma se ha dejado utilizar. Pero los principales culpables están más arriba", ha afirmado.

En ese sentido, Toquero ha indicado que "el gerente de Nilsa, Fernando Mendoza, debería plantearse su continuidad al frente de la empresa pública, después de posicionarse claramente a favor de una estrategia que ha terminado en una monumental chapuza". "Pero si hay una dimisión absolutamente inexcusable es la del presidente de Nilsa y consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite. Yo mismo le advertí en el consejo de administración de la sociedad de que lo que pretendían hacer no era legal. Ni siquiera me escuchó. Miraremos, por supuesto, qué grado de responsabilidad tiene quien vota a favor de algo, aún siendo avisado de que se trata de algo ilegal", ha afirmado.

Además, Toquero ha señalado que, "cuando la Confederación Hidrográfica del Ebro cuestionó la Autorización Ambiental Integrada concedida a Nilsa, el señor Chivite restó importancia al asunto y dijo que el requerimiento de la CHE no era más que una cuestión técnica entre administraciones para clarificar el encaje jurídico de la autorización, y se quedó tan ancho".

El alcalde ha afirmado que "llegados a este punto, hay una pregunta que también debemos hacernos". "¿Dónde está María Chivite? La presidenta del Gobierno de Navarra no ha dicho ni una sola palabra sobre el archivo del procedimiento de la planta de fangos de Tudela. Ninguna explicación, ninguna valoración y por supuesto ninguna asunción de responsabilidades políticas después de que sus propios servicios jurídicos le hayan sacado los colores, dejando claro que, una vez más, Tudela tenía razón", ha afirmado.

Toquero se ha preguntado si "la presidenta está demasiado ocupada con otros asuntos". "¿Será que prefiere dedicar su tiempo a seguir desmantelando la sanidad en la Ribera, llevándose a Pamplona la única ambulancia de Tudela para el traslado de pacientes durante la noche? La pregunta no puede ser otra: ¿qué responsabilidades políticas está dispuesta a depurar María Chivite como presidenta del Gobierno de Navarra después de todo lo ocurrido? ¿Qué credibilidad cree la presidenta que les queda a Óscar Chivite y a Fernando Mendoza para seguir al frente de sus cargos?", ha planteado.

Según el alcalde de Tudela, "en circunstancias normales, tendrían que haber cesado ya en sus puestos o haberles exigido la dimisión, pero también es verdad que para asumir responsabilidades políticas hay que tener un mínimo de dignidad y algunos, a la vista está, han dilapidado totalmente la suya". "Ya vale de actuar como si la cosa no fuera con ella", ha dicho, refiriéndose a Chivite. "Que se moje. Los dos cargos dependen de ella. Quiero saber qué opina y, sobre todo, qué va a hacer", ha indicado.

El primer edil ha asegurado que "han sido meses muy duros". "Como alcalde he tenido que soportar descalificaciones de todo tipo por parte de los responsables de Nilsa y del Gobierno de Navarra. Pero las más hirientes han sido las procedentes de la oposición municipal. No porque me afecten en lo personal -a estas alturas estoy curado de espanto-, sino porque resulta doloroso y lamentable que, con tal de no enfrentarse a sus jefes en Pamplona para defender el interés de Tudela, hayan preferido apoyar abiertamente el proyecto de Nilsa, en el caso del PSN, o ponerse de perfil, como ha hecho Contigo Tudela, incluso frente a la contundente oposición de las principales asociaciones ecologistas", ha destacado.

En todocaso, Toquero ha afirmado que "no se puede vencer a quien nunca se rinde y m mientras yo sea alcalde de esta ciudad, no me voy a rendir; no voy a permitir más mentiras ni engaños y por supuesto no voy a bajar la guardia". "Lo he dicho, lo digo y lo diré siempre: de Tudela no se ríe nadie", ha señalado.