Toquero ve "inaudito" el "silencio" de la FNMC ante la convocatoria nacional de apoyo a Ceuta y exige que "se sume"

Archivo - Alejandro Toquero. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA - Archivo

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha criticado el "silencio" de la Federación Navarra de Municipios y Concejos ante la convocatoria nacional de la FEMP en apoyo a Ceuta, que considera "inaudito". "Las federaciones regionales de municipios ya se están sumando a la convocatoria nacional de la FEMP con respecto a Ceuta y convocando a los distintos municipios. ¿A que espera la FNMC?", ha expuesto.

Toquero ha indicado que "la FNMC no representa a todos los municipios de Navarra" y ha añadido que "es lo que pasa cuando le das su control a Bildu, que es lo que hizo el PSN". "A la izquierda abertzale, que es quien gestiona la entidad como si fuera suya, se le atraganta tener que defender la unidad de España o el derecho de un territorio a mantener su propia identidad y autonomía dentro de España", ha expuesto.

Toquero ha señalado que "olvidan que la FNMC representa a todos los municipios y concejos navarros; también a los que no dudamos lo más mínimo que Ceuta es tan española como lo es, sin ir más lejos, la Comunidad foral de Navarra".

Ha exigido así a la Federación Navarra de Municipios y Concejos que "haga suyo el llamamiento de la FEMP y se sume a las concentraciones del día 2 en toda España". "Así se lo he trasladado a su presidente, en mi calidad de vicepresidente de la FNMC, con la certeza además de que son otros muchos los que secundan mi petición", ha indicado el alcalde de Tudela, quien ha manifestado que "ponerse de perfil y callar solo demuestra deslealtad, insolidaridad y cobardía".