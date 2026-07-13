Los toros de Miura protagonizan un rápido y limpio séptimo encierro de San Fermín

PAMPLONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los toros de la ganadería Miura han protagonizado este lunes un séptimo encierro de las fiestas de San Fermín rápido y limpio, sin heridos por asta, con cinco toros muy juntos durante todo el recorrido y un sexto unos metros por detrás tras caer en Mercaderes.

La carrera, que ha durado 2 minutos y 34 segundos, ha comenzado puntual a las 8 horas en el penúltimo día de los Sanfermines, tras los tres cánticos en Santo Domingo. La manada ha salido agrupada de los corrales con un cabestro en cabeza. Así han enfilado todo este primer tramo del encierro, con los seis 'miuras' muy juntos, dejando atrás al resto de los mansos.

El ritmo trepidante de la carrera en estos primeros metros ha hecho que hubiera numerosas caídas si bien se ha notado este lunes menor número de corredores tras un fin de semana en Pamplona masificado.

Las reses han atravesado a gran velocidad la plaza del Ayuntamiento y la calle Mercaderes, donde uno de los toros ha caído si bien se ha levantado en seguida y ha continuado la carrera unos metros por detrás de sus hermanos.

Tan unidos, los cinco astados de la ganadería sevillana han tomado la curva de Mercaderes para enfilar la calle Estafeta a gran velocidad, permitiendo bonitas carreras de los mozos. Acompañados de un cabestro han enfilado este tramo al trote, sin perder el ritmo, rodeados por decenas de corredores intentando hacerse un hueco en las astas.

Con dos toros que han tomado la cabeza de la carrera en la Estafeta, las reses han ido progresando con otro de los 'miura' unos metros por detrás, lo que ha permitido a los mozos vivir momentos bonitos delante de los animales.

Manteniendo la velocidad, los astados han atravesado la zona de Telefónica y el callejón, donde se han vivido algunos momentos de tensión, con las astas de los toros rozando a varios corredores y numerosas caídas. En la entrada a la Plaza de Toros se ha producido un pequeño montón que no ha tenido mayores consecuencias.

Juntos ya los seis toros de Miura se han dado una vuelta al ruedo al no entrar en un primer momento en los chiqueros. No obstante, han entrado en los corrales de la Plaza, con ayuda de los dobladores, sin generar mayores problemas en el coso pamplonés, donde había buen número de corredores.

Los toros serán lidiados esta tarde en la Plaza de Toros a partir de las 18.30 horas por los diestros Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo.