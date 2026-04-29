Torres destaca el compromiso del Gobierno para sacar adelante la ley de Secretos oficiales, que "debería estar aprobada"

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mostrado el "compromiso" del Gobierno central para sacar adelante la ley de Secretos oficiales, "que debería ya estar aprobada por parte del Congreso de los Diputados".

Así se ha pronunciado este miércoles, en respuesta a una pregunta formulada en el Congreso por la diputada de EH Bildu Bel Pozueta sobre si el Gobierno "atenderá a la reclamación de reconocimiento, verdad y justicia sobre los sucesos de Montejurra de 1976".

Respecto a la ley de Secretos oficiales, el ministro ha relatado que en marzo de 2025 se trasladó un proyecto de ley al Congreso de los Diputados, "fue aprobado por el Consejo de Ministros, y por tanto ese proyecto de ley lo que queremos es que aquí se tramite, que los grupos parlamentarios -ha habido 22 prórrogas de las enmiendas- puedan caminar para poder sacarlo adelante con la mayoría de los grupos parlamentarios, y en eso mi grupo está absolutamente a disposición de poder realizarlo".

"Tiene el compromiso del Gobierno de que haremos todo lo que esté en nuestra mano para que caminemos con respecto a una ley de Secretos oficiales que debería ya estar aprobada por parte del Congreso de los Diputados. Y buscaremos los mecanismos que sean suplementarios para poder dar respuesta a un acto de justicia que es esa reparación a todas las personas que fueron víctimas de terrorismo, tanto en el franquismo como el tardofranquismo. Es una cuestión de justicia", ha subrayado.

En cuanto a los sucesos de Montejurra, ha señalado que "conocemos bien lo que aconteció en el año 76 con las muertes de Ricardo García y Aniano Jiménez" y que "este Gobierno y también el Gobierno de Navarra ha atendido y vamos a seguir atendiendo a todas las víctimas del franquismo y del tardofranquismo".

"De hecho, estas dos personas fueron reconocidas por el Gobierno de España, también por el Gobierno de Navarra. Se pudieron acoger, si así lo decidieron, a las indemnizaciones como víctimas de terrorismo, e incluso si no lo hicieron o fueron compensadas en una cantidad insuficiente frente a la nueva normativa, hemos aprobado recientemente un real decreto ley -no unánimemente, cosa que es absolutamente increíble-, para que las víctimas puedan ser, al menos sus familiares, recompensados en parte para paliar el dolor de haber perdido a esas personas en defensa de la libertad y de la democracia", ha añadido.

En cuanto a actos de reconocimiento, de reparación, de justicia y de no repetición, ha remarcado que "la ley de Memoria Democrática del año 22 lo contempla claramente, y basta que se solicite acuerdo de la ley para que el Gobierno de España lo haga de manera inmediata, aunque a algunos no le pueda gustar". "Es una ley a la que, por cierto, ningún demócrata debería darle la espalda, porque no estamos haciendo ni más ni menos que reconocer a las personas que dieron incluso lo más grande, que fue su vida, para disfrutar nosotros de la libertad que tenemos", ha manifestado.

Por su parte, Bel Pozueta ha señalado que "recojo lo que ha planteado, pero de verdad necesitamos una ley de Secretos oficiales que realmente abra las puertas que están cerradas". "Y por eso le planteamos una ley que de verdad aclare los episodios de violencia estatal que actualmente están en la impunidad y desclasifiquen todo lo relacionado para conocer la verdad y que ayude en el reconocimiento y la reparación", ha manifestado.

Según ha criticado, "aquellos sucesos siguen aún bajo un manto de secretismo e impunidad que impiden que las víctimas y sus familias puedan tener el reconocimiento, la verdad y la reparación que llevan décadas solicitando". En este sentido, ha subrayado que "desde Navarra se ha solicitado varias veces que se atiendan estas demandas", y ha trasladado al ministro las "peticiones de las familias de las víctimas apoyadas por la mayoría del Parlamento" foral. A este respecto, el ministro ha respondido que "conozco bien la resolución reciente" aprobada en la Cámara foral.