Un total de 1.126 personas conocen el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPNA

Una de las visitas. - UPNA

PAMPLONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.126 personas visitaron la pasada semana el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) que se inauguró este lunes, 26 de enero. Para que la ciudadanía pudiera conocer las instalaciones, la Universidad programó una serie de visitas guiadas, que completaron todas las plazas.

En concreto, 974 personas acudieron a la visita en castellano y las 152 restantes, en euskera. Además de visitas para la ciudadanía de Navarra, también se programaron otras visitas, una de ellas para personal sanitario, a la que acudieron cerca de 60 personas, y otra, para miembros de la comunidad universitaria.

El nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una superficie total aproximada de 13.504 metros cuadrados útiles, distribuidos en planta baja y cuatro alturas, y se completa con una planta subterránea destinada a aparcamiento y a las instalaciones técnicas. El nuevo edificio está comunicado con el edificio ya existente y ambos espacios pasan a integrar como una unidad la Facultad de Ciencias de la Salud.

INFRAESTRUCTURA EN MADERA

La nueva infraestructura fue proyectada por los estudios navarros Bryaxis Arquitectos y VArquitectos y construida por la unión temporal de empresas (UTE) integrada por dos firmas de la Comunidad foral: Osés Construcción y Construcciones Mariezcurrena.

El edificio se compone íntegramente de vigas y pilares de madera laminada de pino radiata, combinados con paneles CLT (siglas en inglés de madera contralaminada) para los forjados. En el caso de la fachada, en sus diferentes capas, también está constituida por elementos de madera: desde el cuerpo interior de CLT, que ofrece robustez y hermeticidad, hasta el acabado exterior de lamas de madera de accoya, que asegura su durabilidad, de acuerdo con el equipo redactor.