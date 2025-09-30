Un total de 16 empresas navarras asisten a Fruit Attraction, la feria de referencia mundial en frutas y verduras

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 empresas navarras del sector hortofrutícola se dan cita desde este martes en la 17ª edición de Fruit Attraction, la feria de referencia mundial en el ámbito de la producción y distribución de frutas y verduras en fresco, que entre este martes y el jueves se celebra en el recinto ferial IFEMA de Madrid. Nueve de estas empresas están agrupadas en el stand institucional de Navarra, bajo la marca Reyno Gourmet que promociona las figuras de calidad diferenciada de los productos navarros, mientras que otras tres pertenecen al sector de la industria auxiliar.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, ha asistido al acto de apertura de Fruit Attraction y ha destacado el papel que desempeña la huerta en la Comunidad foral "para potenciar el prestigio de la calidad que históricamente diferencia al producto agroalimentario navarro, pero también como un elemento estratégico para apostar por el desarrollo local arraigado a esta tierra y la generación de empleo en nuestras zonas rurales".

Asimismo, el titular de Desarrollo Rural ha defendido "la cada vez mayor vinculación de la huerta navarra con un modo sostenible de producir y elaborar alimentos y la cultura del consumo responsable de productos saludables y con garantía de origen".

El consejero Aierdi, acompañado de la directora gerente de la sociedad pública INTIA, Natalia Bellostas, realiza durante la jornada de hoy una ronda de vistas por los stands de las empresas navarras, a quienes ha trasladado el apoyo y la labor de acompañamiento y asesoramiento técnico del Gobierno para afrontar los retos a los que actualmente se enfrenta el sector hortofrutícola como "la escalada de incremento generalizado de costes que está padeciendo desde la guerra de Ucrania, la falta de mano de obra, la necesidad de adaptarse a las incidencias cada vez más frecuentes derivadas del cambio climático, de afianzar su posición en el mercado cercano y europeo o de abrir nuevas relaciones comerciales en sectores emergentes como la gastronomía". "Debemos cuidar nuestra huerta y ser fuertes y competitivos dentro para ser capaces de exportar mejor nuestra calidad", ha señalado Aierdi.

RELACIÓN DE FIRMAS NAVARRAS

El stand de 180 m2 ubicado en el pabellón 3 que Navarra-Reyno Gourmet ha instalado en Fruit Attraction agrupa a nueve empresas de la Comunidad foral: Endinava, que cultiva higos ecológicos, endibia y lechuga viva desde hace casi medio siglo; y Gumendi, centrada en la producción local y distribución de frutas y verduras, dos empresas que producen en modelo ecológico; El Huertico, que cultiva y comercializa ensaladas; de Frutas y Hortalizas de Fontellas, empresa productora y comercializadora de alcachofa, brócoli, coliflor y fruta; Sola Onions Group, dedicada al cultivo de diferentes variedades de cebolla; Agorreta, empresa familiar que cultiva y comercializa cebolla, alcachofa y brócoli; Castel-Ruiz, empresa de origen familiar, con amplia experiencia en el sector de la producción y distribución de diversos productos agrícolas como alcachofa de Tudela, coliflor, brócoli, melocotón, manzana y pera; Agrícola San Blas de Ribaforada, puntera en la exportación de brócoli, coliflor y romesco; y Trevijano, especialistas en preparados vegetales deshidratados naturales sin aditivos.

A estas empresas se suman otras cuatro importantes firmas navarras con vocación internacional que instalarán sus propios stands en los pabellones 9 y 10 de la feria hortofrutícola de IFEMA: Florette, líder europeo en ensaladas listas para consumir; Actiture, especializada en cultivo intensivo y sostenible; Timac Agro, empresa de producción y comercialización hortícola; y Planasa, multinacional navarra de referencia en viveros y mejora vegetal. Al cuadro de Navarra se suman también los stands de Ekinsa, Mula y LEV2050, en este caso empresas de industria auxiliar de maquinaria y automatización.

ELABORACIÓN Y DEGUSTACIONES DE PRODUCTOS NAVARROS

El stand de Navarra-Reyno Gourmet que gestiona INTIA reservará un espacio para la promoción de marcas de calidad forales en el ámbito de la producción vegetal, como la Alcachofa de Tudela, el Espárrago de Navarra y el Pimiento Piquillo de Lodosa, acompañadas de distintos vinos seleccionados por la DO Navarra.

Además, en este mismo espacio las empresas participantes en el stand de Reyno Gourmet presentarán diversos showcookings con elaboración in situ y degustaciones de producto navarro que estarán abiertas al público durante los tres días en los que se desarrolla Fruit Attraction.

La cita internacional de Fruit Attraction reúne a más de 120.000 visitantes profesionales, más de 2.200 empresas expositoras y abarca 70.000 m2 de superficie expositiva, con participación de 150 países.