Un total de 17 estudiantes navarros reciben el reconocimiento a su talento matemático

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, participa en el acto de reconocimiento del alumnado navarro que ha destacado en competiciones matemáticas durante el curso escolar 2025-2026. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 alumnos navarros de once centros educativos de la Comunidad foral han sido galardonados este lunes por su talento matemático en un acto de reconocimiento llevado a cabo en el Archivo General de Navarra.

En el acto han estado presentes el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, representantes de la UPNA y miembros de las entidades impulsoras de las diferentes olimpiadas y concursos que el alumnado navarro ha ganado, la Sociedad Navarra de Profesores de Matemáticas Tornamira, el Taller de Talento Matemático, la Universidad Pública de Navarra y los organizadores de concurso de estadística AVATAR.

Los premios reconocen a los estudiantes que han destacado en estas iniciativas vinculadas al talento matemático, la resolución de problemas, la estadística aplicada, la investigación, la ciencia de datos y las vocaciones STEM.

El consejero Gimeno ha felicitado a los estudiantes y sus familias, a los promotores de estas olimpiadas y certámenes y al profesorado en general. "Con estos galardones se reconoce", ha dicho el consejero, "no solo unos resultados sino la actitud de quien se atreve a pensar más allá de lo inmediato, de quien no se conforma con memorizar una fórmula, sino que quiere entender por qué funciona, y de quien descubre que un problema matemático puede ser también un reto creativo".

En concreto, los galardonados como ganadores de la Olimpiada Matemática Tornamira, organizada por la Sociedad Navarra de Profesores de Matemáticas Tornamira, han sido Pablo Sangüesa Casajus (IES Valle del Ebro) y Yago Elizalde Valgañón (Teresianas), alumnos de 2º de ESO. Participaron en esta olimpiada alrededor de 150 alumnas y alumnos. Asimismo, han sido premiados Pedro Germán Wagner González (San Cernin) y Jorge Ardaiz Soltero (FEC Vedruna), en reconocimiento a su triunfo en la Olimpiada Matemática Juvenil de Navarra para alumnado de 4º de ESO, organizada conjuntamente por el taller de Talento Matemático de Navarra y Tornamira, en la que participaron 40 estudiantes, que se ha celebrado por primera vez este curso escolar.

De igual modo han sido galardonados en este acto Oroel Villanúa Biescas (IES Sancho III El Mayor), Mikel Sánchez Zaragüeta (Nuestra Señora del Huerto), Sofía Galbete Rojí (Miaravalles-El Redín) y Judit Ciscar Ruiz (IES Navarro Villoslada), estudiantes de 2º de Bachillerato premiados en la Olimpiada Matemática Española organizada por la Universidad Pública de Navarra, en la que participaron 60 estudiantes. Sofía Galbete y Judit Císcar Ruiz, en concreto, han sido galardonadas por su destacado reconocimiento conseguido a nivel nacional en la Olimpiada Femenina Española de Matemáticas (OFEM), en la que Galbete consiguió la medalla de Plata y Císcar la Medalla de Bronce.

En este acto han recibido también su reconocimiento Nahia Arbizu Arriola (IES Sarriguren), Eider Oteiza Furtado (IES Sarriguren) , Nerea Oteiza Furtado (IES Sarriguren), Alaia Pagola Ekiza (IES Sarriguren), Hugo Munárriz Aguirre (La Anunciata), Goodnes Edobor (La Anunciata), Julen Escalada Miranda (La Anunciata), Adrián Burgaleta Rodríguez (La Anunciata) y Noa Idiazábal Rodríguez (IES Benjamín de Tudela), por su exitosa participación en el Concurso AVATAR (anteriormente denominado Incubadora de Sondeos y experimentos), un concurso de estadística aplicada dirigida al alumnado de Secundaria, FP Básica y Bachillerato.

Juan Ángel Serrano de Rodrigo, secretario del Taller de Talento Matemático de Navarra, ha contextualizado las diferentes iniciativas y el trabajo desarrollado entorno al talento matemático en la Comunidad foral. Despertar vocaciones, ofrecer retos al alumnado, fomentar la experiencia compartida y mostrar otra dimensión fundamental de las matemáticas: su conexión con la realidad. La estadística, la ciencia de datos, la investigación aplicada y la interpretación crítica de la información como competencias cada vez más necesaria en nuestra sociedad.

El consejero Gimeno ha indicado que el departamento de Educación va a seguir impulsando programas, proyectos y colaboraciones que favorezcan el talento matemático, científico y académico.

Durante el acto han intervenido también Jesús Javier Jiménez, presidente de Tornamira, María José Asiain, directora del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de Navarra de la UPNA y Jesús López Fidalgo, representante del concurso AVATAR, organizado por DATAI, UPNA y el Instituto de Estadística de Navarra (NASTAT).