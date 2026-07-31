Un total de 1.702 universitarios navarros han recibido una beca universitaria en el curso 2025/2026

Archivo - Letrero de la UPNA. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.702 estudiantes han recibido una beca del Gobierno de Navarra para cursar sus estudios universitarios en el curso académico 2025/2026. El importe destinado a facilitar su acceso y permanencia en estudios superiores fue de 2.227.520 euros.

Del total de personas beneficiarias en esta última convocatoria, 1.323 estudiaron en universidades públicas, recibiendo en conjunto 1.609.894 millones de euros, mientras que 379 lo hicieron en universidades privadas, con un total de 617.626 euros abonados.

En esta edición, las solicitudes presentadas fueron 5.010, de las que 2.822 pasaron el primer proceso de exclusión. Una vez resueltas las alegaciones y revisiones, el número final de personas beneficiarias ha sido de 1.702.

Estas ayudas, gestionadas por el departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, complementan a las otorgadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, por lo que el importe adjudicado en cada caso se calcula en función de la beca estatal previamente concedida. Las solicitudes se han tramitado conforme a los criterios técnicos y económicos recogidos en la normativa.

Como se anunció en mayo de este año, en la próxima convocatoria se actualizarán los umbrales de las becas universitarias para nivelarlos en consonancia con la realidad socioeconómica actual. Con esta medida, se estima que el número de personas beneficiarias crezca un 25% el próximo curso.

423 ESTUDIANTES BECADOS EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

Asimismo, el Gobierno de Navarra también ha resuelto la convocatoria para la movilidad internacional del curso 2025-2026, mediante la cual 423 estudiantes han recibido una ayuda para cursar sus estudios en centros de otros países.

La gran mayoría de las ayudas concedidas, 407, se corresponde a estudiantes de grado; mientras que 16 se destinan a estudiantes de máster.

Esta ayuda, gestionada por el departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital y dotada con 350.000 euros, es complementaria a otros programas de movilidad, como Erasmus, Palafox, etc.

El importe medio concedido a las 174 personas beneficiarias del bloque general fue de 573,28 euros; a través de una asignación de 120 euros mensuales o 30 euros semanales, cantidad que aumentó respecto al curso anterior. Por su parte, las 249 personas pertenecientes a un colectivo vulnerable -estudiantes con beca general, pertenecientes a una familia monoparental o numerosa, que recibiesen la Renta Garantizada, fuesen víctimas de terrorismo o violencia de género o cuenten con la condición de persona refugiada- recibieron una media de 1.004,22 euros a través de asignaciones de 200 euros mensuales o 50 semanales. Según el Gobierno, estos datos muestran la coherencia de reforzar económicamente a estos grupos y manifiestan el carácter integrador de la convocatoria.

Por centros, 261 personas cursaban sus estudios en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), mientras que 61 lo hacían en la Universidad de Navarra. El resto de beneficiarios son estudiantes que cursan sus estudios en centros universitarios fuera de la Comunidad foral.

En cuanto a los destinos escogidos, las estancias se han realizado en un total de 49 países, siendo Italia, con 87, el principal lugar escogido por el alumnado. Le siguen Chile, con 42; Alemania, con 23; Polonia, con 22; y Argentina, con 21.

En cuanto al abono de los importes, el primer pago se ha realizado en el mes de julio para aquellas personas que ya entregaron el justificante final de la estancia. El segundo pago se realizará en septiembre y el último, a final de año.

SEGUNDA RONDA EN SEPTIEMBRE

En total, 148 personas se quedaron en lista de espera de esta convocatoria de ayudas a la movilidad por falta de presupuesto, motivo por el cual desde la dirección general de Universidad se convocará una segunda ronda en el mes de septiembre, buscando así aumentar el número de personas beneficiarias.

Con estas ayudas, el Gobierno de Navarra pretende "reducir la carga económica que supone realizar una estancia en el extranjero, así como impulsar los diferentes programas de movilidad que contribuyen a mejorar la dimensión internacional de las universidades navarras".