Un total de 18 compañías navarras llevarán espectáculos a 16 localizaciones en el ciclo 'Con los pies en las nubes'

PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del programa 'Con los pies en las nubes / Oinak hodeietan' se desarrollará del 6 al 30 de agosto de 2026. Un total de 18 compañías escénicas navarras ofrecerán propuestas de teatro, circo, magia, danza y formatos híbridos en 16 localizaciones singulares de la Comunidad foral.

El programa mantiene su estructura habitual, con 16 días de programación entre jueves y domingo, y refuerza este año su vocación de descubrimiento territorial: once de las localizaciones incluidas se incorporan por primera vez al itinerario y cuatro compañías forman parte del ciclo por primera vez.

'Con los pies en las nubes / Oinak hodeietan' está impulsado por el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra y Fundación Baluarte, con la colaboración del Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y de la sociedad pública NICDO. La entrada a los espectáculos es libre hasta completar aforo. Se pueden reservar invitaciones a través de la web de Fundación Baluarte, www.fundacionbaluarte.com.

Esta nueva edición reunirá a Amico Teatro, Iluna Producciones, La Cuerda Teatro, De Improviso, Zirika Zirkus, Argimalutak, Verdelimonar Teatro, Compañía Teatros Mágicos, Inpro Label, Ilusionista Pedro III, Próspero Teatro, Mago Hodei, Riart Company, Akira Yoshida Company, Qabalum, La Trapecionista, Cía Demián y Yarleku Antzerkia.

Las funciones se desarrollarán en Orísoain, Tulebras, Cabanillas, el bosque Mata de Haya en Larra-Belagua, Azcona, Uitzi, el Castillo de Cortes, el Monasterio de Irache, Erratzu, el Palacio de Arce, Zulueta, la ermita de San Zoilo en Cáseda, el exterior de la iglesia de Santa María de Eunate, el búnker Trustabizkar de Espinal, el Monasterio de Santa Fe en Urraúl Alto y Jauntsarats.

La nueva edición del ciclo ha sido presentada este martes en rueda de prensa en el Archivo General de Navarra. Han participado la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola; el director de Administración Local y Despoblación del Departamento de Cohesión Territorial, Jesús María Rodríguez; y la coordinadora del programa, Maitena Muruzábal. El acto ha estado dinamizado por Amico Teatro, compañía que inaugurará la programación el 6 de agosto en Orisoain.

La consejera Esnaola ha destacado que el ciclo es "una oportunidad para disfrutar de la cultura en las poblaciones en las que se celebra y para que ciudadanía navarra y visitantes se acerquen a la riqueza de los pueblos, conozcan de primera mano su patrimonio y su paisaje, y conozcan su hospitalidad sintiéndose un vecino, una vecina más". Ha subrayado además el "entusiasmo y el impulso creativo" de los agentes implicados en la elaboración y ejecución de este programa y la apuesta que supone por una "cultura atrevida e innovadora".

"Me gustaría agradecer y poner en valor nuevamente el trabajo de despliegue y coordinación de la producción del programa que no es fácil, así como la colaboración de los ayuntamientos; y reiterar el compromiso del Gobierno de Navarra, en favorecer una cohesión territorial y social real y tangible", ha indicado.

Por su parte, Jesús María Rodríguez ha afirmado que "la lucha contra la despoblación no se limita a garantizar vivienda, empleo o servicios públicos, también pasa por fortalecer el arraigo como una auténtica política pública, generando identidad, comunidad y oportunidades para desarrollar un proyecto de vida en nuestros pueblos". Rodríguez ha añadido que "la cultura es también una política de cohesión territorial, porque crea comunidad, activa el patrimonio y refuerza el vínculo de las personas con el territorio, contribuyendo a construir un medio rural más vivo, dinámico y con futuro".

Amico Teatro inaugurará el programa el jueves 6 de agosto en el exterior de la iglesia de San Martín de Orísoain con 'Amico', una propuesta de teatro gestual que celebra la amistad, los sueños y el reencuentro a ritmo balcánico. Al día siguiente, Iluna Producciones llevará al soto de Tulebras 'La leyenda de los gigantes', una obra de teatro para todos los públicos que indaga en el origen de estos seres misteriosos y en la magia del bosque.

La primera semana continuará el sábado 8 de agosto en el Trujal de las Bardenas de Cabanillas con 'Camping Las Reinas', de La Cuerda Teatro, una comedia sobre la amistad, el territorio y la resistencia. El domingo 9, De Improviso presentará en el bosque Mata de Haya de Larra-Belagua 'Garabatos', un estreno de improvisación teatral para la infancia en el que las historias nacerán de los dibujos creados por el público.

La segunda semana comenzará el jueves 13 de agosto en Azcona con 'Sinfonika Afonika', de Zirika Zirkus, un concierto de circo-teatro lleno de humor. El viernes 14, Argimalutak acercará a Uitzi 'Txondor plaza', una pieza en euskera que mantiene viva la memoria de los carboneros a través del teatro-circo, los títeres y las técnicas circenses.

El sábado 15, el castillo de Cortes acogerá 'Bebiendo hilos', de Verdelimonar Teatro, una obra que reúne humor, dolor, canto, danza y voces de mujeres que reclaman ser escuchadas. El domingo 16, la Compañía Teatros Mágicos presentará en el Monasterio de Irache 'El vendedor de jabón', un espectáculo de circo-teatro en el que un joven vendedor descubre la magia de las pompas.

El programa se retomará el jueves 20 de agosto en Erratzu con 'InproFestAkzioa', de Inpro Label, teatro de improvisación en euskera creado en el momento a partir de las propuestas del público. El viernes 21, el Palacio de Arce será el escenario de 'EnigmáticaMENTE', del Ilusionista Pedro III, una propuesta de magia y mentalismo que juega con los enigmas de la mente humana.

El sábado 22, Zulueta acogerá 'Kapikua Cirkus', de Próspero Teatro, una pieza de circo con clowns, equilibrios y malabares. El domingo 23, Mago Hodei presentará en la ermita de San Zoilo de Cáseda dos pases de '3 elementos, una experiencia mágica inmersiva', un encuentro íntimo en el que el público se sitúa en el centro de un viaje multisensorial.

La última semana arrancará el jueves 27 de agosto en el exterior de la iglesia de Santa María de Eunate con una jornada dedicada a la danza, en la que se podrán ver 'Lo invisible', de Riart Company; 'Oroimen', de Akira Yoshida Company; y 'Gárgola', de Qabalum. Las tres propuestas explorarán, desde lenguajes coreográficos diferentes, la memoria, aquello que permanece oculto y la relación entre los cuerpos y la naturaleza.

El viernes 28, La Trapecionista llevará al entorno del búnker Trustabizkar de Espinal 'Zuhamu', un espectáculo de circo-danza y música en vivo inspirado en el vínculo entre el agua y los árboles. El sábado 29, Cía Demián presentará en el Monasterio de Santa Fe, en Urraúl Alto, 'Luz, cámara, acción', una propuesta de teatro mimo que recrea escenas del cine clásico desde el juego y el humor. La edición concluirá el domingo 30 de agosto en Jauntsarats con 'Agur, Peter Pan', de Yarleku Antzerkia, una obra en euskera que invita a vivir en primera persona el imaginario de Peter Pan.