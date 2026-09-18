Un total de 32 personas inician el curso de ingreso de Policía en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra

Participantes en el curso de ingreso de Policías de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32 personas, 9 mujeres y 23 hombres, han comenzado este viernes el curso de ingreso de Policías de Navarra en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra (ESEN), tras haber superado las distintas pruebas selectivas de ingreso de la primera fase de la oposición.

El objetivo de la formación, que consta de 1.700 horas lectivas y se prolongará hasta el 21 de junio de 2027, es garantizar que el alumnado, en el momento de adquirir la condición de agente de policía, esté capacitado para el ejercicio de todas las funciones propias del puesto de trabajo.

Tras superar el curso, los agentes se incorporarán a 10 localidades de la Comunidad Foral, concretamente a Ansoáin, Barañáin, Bera, Burlada, Cintruénigo, Egüés, Pamplona, Peralta, Tafalla y Tudela, informan en un comunicado desde del Gobierno de Navarra.

El curso consta de 12 módulos con 1.700 horas lectivas, de las que 615 serán de carácter práctico. El temario comprende las áreas de Policía social y de protección; Prevención y emergencias; Seguridad vial; Seguridad ciudadana; Policía administrativa, Jurídica y de investigación policial; Tecnología e informes policiales; Técnicas operativas policiales; Tiro policial; Prácticas, y Actitud.

La formación se impartirá en las instalaciones de la ESEN, en dependencias de Policía Municipal de Pamplona y de Policías Locales de Navarra y en instalaciones externas, como Volkswagen Navarra, Parque Polo, o el Campo de Tiro de Aizoáin, entre otras. Las prácticas se desarrollarán en el puesto de trabajo de las organizaciones policiales que se determinen y a la finalización del curso el alumnado recibirá el certificado del Curso de Ingreso de Policías de Navarra 2026.