Un total de 7.231 personas, el 74,5%, realizan la primera prueba de la oposición de 585 plazas de administrativo

Oposiciones de administrativo en la UPNA. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera de las pruebas de la oposición para cubrir 585 plazas del puesto de trabajo de administrativo al servicio de la Administración de la Comunidad foral ha tenido lugar este domingo, a partir de las 10 horas, en el edificio del Aulario y en el edificio El Sario de la Universidad Pública de Navarra. Ha contado con la participación de 7.231 personas, el 74,5% de las 9.707 admitidas de acuerdo con la Resolución de la directora general de Función Pública recogida en el Boletín Oficial de Navarra del 22 de mayo de 2025.

La convocatoria, la más multitudinaria de Navarra hasta la fecha en puestos ofertados, se ha desarrollado sin incidencias y por primera vez se han habilitado dos espacios repartidos en 100 aulas del edificio del Aulario y 24 en El Sario, según ha informado el Gobierno en una nota. Agentes de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona han regulado el tráfico en los accesos, de forma que la llegada de los aspirantes ha transcurrido sin problemas.

DOS EXÁMENES Y UNA SEGUNDA FASE

La oposición ha comenzado con una prueba de preguntas tipo test que evaluarán la aptitud verbal, numérica, ortografía y habilidad perceptiva, que se calificará de 0 a 30 puntos; y un segundo ejercicio sobre los temas de actividad administrativa y normativa básica en la Administración de Navarra que se valorará con un máximo de 20 puntos.

Ambos ejercicios son eliminatorios y requerirán que las personas aspirantes alcancen, al menos, la mitad de la puntuación asignada a cada ejercicio. Si el número de personas aprobadas superara las 1.500 en el turno libre, sólo accederán a la segunda prueba las 1.500 con mayor nota, además de todas las personas que tengan la misma puntuación que la que ocupe el puesto 1.500.

La segunda prueba, cuya fecha y lugar de celebración se anunciará próximamente, constará de un ejercicio práctico de informática, que se calificará con un máximo de 50 puntos.

De las 585 plazas ofertadas, 264 corresponden al turno libre, 264 al turno de promoción, 51 al turno de reserva para personas con discapacidad y 6 plazas al turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género, ha añadido el Ejecutivo.