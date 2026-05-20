Un trabajador sufre quemaduras en un accidente laboral en Tafalla

PAMPLONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 56 años ha sufrido quemaduras en las extremidades inferiores en un accidente laboral en una empresa de Tafalla, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 11.08 horas en una empresa metalúrgica ubicada en la carretera Zaragoza, en Tafalla. El trabajador ha sufrido quemaduras en las extremidades inferiores, con carácter reservado, y ha sido atendido en primera instancia por el médico de la empresa, para posteriormente ser trasladado en ambulancia a la Clínica San Miguel, en Pamplona.

Al lugar se han desplazado una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Foral.