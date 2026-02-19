Trabajadores subrogados en INTIA harán huelga el 24 de febrero por la "falta de avances" para lograr "igualdad salarial"

Rueda de prensa del comité de empresa de INTIA. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de INTIA ha anunciado el inicio de una huelga el 24 de febrero por parte de los 56 trabajadores subrogados desde Tracasa Instrumental el 1 de enero de 2025 ante la "falta de avances" en la negociación para conseguir la "igualdad salarial" en la empresa. Tras esta jornada de paro se valorará su continuidad sin descartar la huelga indefinida. Asimismo, han indicado que continuarán las movilizaciones ya iniciadas y que se valoran "nuevas acciones" si "no se producen avances reales".

Así lo han avanzado en una rueda de prensa en la que Natalia Murugarren, delegada de UGT en INTIA, ha explicado que "la huelga es un elemento de fortaleza para mover otra vez una negociación y volvernos a sentar en la mesa".

Junto con Ione Lizarza, delegada de LAB, ha leído un comunicado en castellano y euskera, en representación de los trabajadores subrogados, en el que critican que "llevamos más de un año intentando resolver una situación de desigualdad salarial dentro de una empresa pública". "Desde el inicio de la subrogación, este colectivo no tiene aplicada la tabla salarial vigente en INTIA desde 2016", lo que implica que "realizando su trabajo con normalidad y en las mismas condiciones organizativas que el resto de la plantilla, se encuentran en una posición retributiva inferior", ha criticado.

Por otro lado, han reprochado que "se han trasladado argumentos cambiantes por parte de la dirección". "Inicialmente, la aplicación de la tabla salarial no se planteó como una imposibilidad dado que se propuso individualmente a cada persona trabajadora antes de la subrogación", han afirmado, para añadir que "con el paso del tiempo, el mensaje ha ido variando: primero parecía viable, después parcial, y ahora se presenta como inviable en los términos que reclamamos".

De la misma manera, han asegurado que "no es cierto" que se "esté solicitando mejoras extraordinarias ni condiciones superiores a las del resto de la plantilla". "Lo único que se reclama es la aplicación de la misma tabla salarial que se aplica al resto de personas trabajadoras de INTIA, basada en la categoría profesional y la antigüedad, sin diferenciaciones añadidas ni criterios distintos", han remarcado.

"Cualquier planteamiento que consolide un régimen salarial diferenciado dentro de la misma empresa pública genera, objetivamente, trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda", han subrayado.

Así, los trabajadores subrogados han reclamado la "aplicación íntegra" de la tabla salarial vigente en INTIA" sin "recortes", ni "fórmulas que perpetúen diferencias estructurales", ni "soluciones parciales que consoliden la desigualdad".

Han señalado que han trasladado "propuestas viables, graduales y responsables" y han mostrado "disposición constante al diálogo". "Lo que no podemos aceptar es negociar partiendo de la base de que la igualdad no es posible", han recalcado.

Por ello, ante la "falta de avances reales y tras un año de concentraciones, propuestas y reuniones sin una solución satisfactoria", el colectivo iniciará la primera jornada de huelga el próximo 24 de febrero. Una decisión, indican, "meditada" y "consecuencia de un conflicto que se ha prolongado en el tiempo pese a nuestra voluntad de acuerdo".

Finalmente, se han mostrado "dispuestos a negociar", precisando que "la negociación no puede servir para consolidar una injusticia salarial". "Este conflicto tiene solución. Y depende exclusivamente de que se garantice la igualdad retributiva dentro de INTIA", han concluido.