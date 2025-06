Un trabajo del HUN recibe un reconocimiento en el Congreso 2025 de la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología

PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un trabajo presentado por la Unidad Funcional Integrada (UFI) de Radioterapia del Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha sido reconocido en el Congreso 2025 de la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología (ESTRO), celebrado recientemente en Viena. La comunicación de esta unidad del HUN ha sido seleccionada entre el 5% de los mejores abstracts (resumen científico) del total de los más de 5.000 presentados a esta edición del congreso, en el que, según la organización, se ha registrado el más alto nivel de calidad en esta clase de presentaciones hasta la fecha.

En el trabajo, titulado 'Training Radiotherapy Technicians as RTT adapters for independent online adaptive radiotherapy: a pioneering experience in Spain', se explica cómo a través de una formación exhaustiva los técnicas de radioterapia adquirieron la capacitación para ejecutar los tratamientos de radioterapia adaptativa de manera independiente, contando con el apoyo de los facultativos de Oncología Radioterápica y de Radiofísica en un entorno de comunicación y colaboración multidisciplinar. Entre otros efectos positivos, esta actividad ha posibilitado duplicar el número de sesiones de este tratamiento realizadas por el servicio, que ha pasado de 96 a 212 por mes, aumentando también el número de pacientes que pueden beneficiarse de esta técnica avanzada.

Mediante la radioterapia adaptativa, se puede adaptar diariamente y en tiempo real (lo que se conoce en este ámbito como online) el plan de radioterapia a los cambios en la anatomía del paciente y en el tumor, lo que redunda en más precisión en la dosis administrada y, por tanto, menos efectos secundarios.

La UFI de Radioterapia viene realizando tratamientos de radioterapia adaptativa online desde enero de 2023, tras la adquisición del primero de los dos aceleradores con los que cuenta para este fin, ha informado el Gobierno en una nota. El trabajo recoge la experiencia que la UFI de Radioterapia viene desarrollando desde marzo de 2024 para la formación de sus técnicos con el fin de capacitarlos para la administración autónoma de tratamientos de radioterapia adaptativa online. Se trata del primer curso desarrollado en España para la formación de técnicos en radioterapia adaptativa.

La formación fue impartida por profesionales de oncología radioterápica y física médica con experiencia en radioterapia adaptativa online. La formación incluyó clases teóricas, ejercicios prácticos y sesiones de entrenamiento, centrándose en el cáncer de próstata y rectal.