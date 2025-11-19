Tracasa Global modernizará la gestión digital de las redes de saneamiento y drenaje de Zaragoza

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tracasa Global, empresa pública del Gobierno de Navarra, va a modernizar la gestión digital de las redes de saneamiento y drenaje de Zaragoza.

Tracasa Global, que comenzará a introducir sus servicios -con la tecnología Utility Network de Esri- en las próximas semanas en Ecociudad Zaragoza, empresa perteneciente al Ayuntamiento de la capital aragonesa, suma ya 20 implantaciones GIS (siglas en inglés de sistemas de información geográfica) en entidades que gestionan el ciclo integral del agua en España, según ha explicado la propia empresa pública del Gobierno foral en una nota.

Los servicios de Tracasa Global aglutinan todos los conocimientos y la experiencia de la empresa navarra sobre sistemas de información geográfica en el sector del agua, están configurados sobre la tecnología Utility Network de Esri, socio estratégico de Tracasa Global desde 2002, y permiten alcanzar una solución que garantiza a las empresas responsables las mejores condiciones para gestionar de manera eficiente sus redes.

Cada implantación está diseñada y construida teniendo en cuenta las necesidades mostradas por las empresas encargadas de gestionar las redes de agua. En este caso, en Ecociudad Zaragoza se va a trabajar en la implementación de un sistema de información geográfica para las redes de saneamiento y drenaje.

Entre los beneficios que proporcionan los servicios GIS de Tracasa Global a las empresas que gestionan las redes de agua se encuentran una mejor planificación y optimización de las redes de agua, ya que los GIS permiten la visualización y el análisis de los datos geoespaciales; la detección de fugas y problemas en la red, lo que ofrece la posibilidad de articular soluciones más rápidas para las incidencias; una mayor eficiencia en el mantenimiento y la gestión de los activos de la red; una reducción de los costes operativos, fruto de la mejora de la eficiencia y de la reducción de pérdidas de agua; y una mejor gestión del agua, en definitiva, para toda la comunidad.

"Las implantaciones GIS de Tracasa Global suponen una garantía para las empresas encargadas de gestionar un recurso natural tan valioso como el agua. En este sentido, nuestra empresa, con una apuesta permanente por las tecnologías más innovadoras, se ha consolidado en los últimos años como una referencia nacional para las entidades que gestionan el ciclo integral del agua y como una empresa pública que contribuye, con su trabajo diario y sus proyectos, a la construcción de una sociedad más sostenible y comprometida con el cuidado del medio ambiente", ha señalado Daniel Goñi, consejero delegado de Tracasa Global.

Desde 2009, con la primera migración de sistemas a la tecnología Esri en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Tracasa Global se ha convertido en la empresa que ha realizado en España más implantaciones de soluciones GIS para la gestión del agua. De esta forma, los servicios GIS de Tracasa Global son utilizados por 20 entidades gestoras del ciclo integral del agua en España, que en total dan servicio a más de 10 millones de personas: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Emalcsa, Consorcio de Aguas de Asturias, Aljarafesa, Aguas de Cádiz, Aguas del Puerto de Santa María, Emasa, Facsa, Aguas de Burgos, Aguas de Gijón, EMAYA, EMACSA, ARECIAR, El Ejido, Acosol, GIAHSA, Acciona (Proyecto DACUA), Chiclana Natural, Galasa y Ecociudad Zaragoza.