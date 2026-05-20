Tracasa Global, primera empresa en España que obtiene la certificación ArcGIS Cloud Services de Esri

PAMPLONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Tracasa Global, sociedad pública del Gobierno de Navarra, se ha convertido en la primera empresa en España que obtiene la certificación ArcGIS Cloud Services de Esri.

De esta manera, Esri, líder del mercado mundial de software de sistemas de información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés), ha acreditado la experiencia y el conocimiento de Tracasa Global en el diseño, despliegue y operación de soluciones ArcGIS en la nube, según ha explicado la empresa pública navarra en una nota.

ArcGIS es una plataforma geoespacial desarrollada por Esri que está diseñada para capturar, visualizar, editar, administrar, analizar y compartir información geográfica. Entre otros aspectos permite crear y utilizar mapas inteligentes, realizar operaciones de análisis espacial avanzado, gestionar bases de datos geográficos y desarrollar aplicaciones personalizadas.

En este sentido, Tracasa Global ha quedado acreditada como empresa experta en la implantación de ArcGIS en la nube, en el seguimiento de arquitecturas y buenas prácticas de Esri, en el desarrollo de proyectos reales de referencia ejecutados en la nube y en el servicio con personal certificado en esta materia y con formación específica.

Tracasa Global acumula ya 21 implantaciones de servicios GIS en España -muchas de ellas con soluciones en la nube- en entidades que gestionan redes de saneamiento y abastecimiento de agua. En este sector, los servicios de la empresa navarra están desarrollados sobre tecnología de Esri y permiten a estas entidades llevar una gestión eficiente de sus redes.

Entre los beneficios que proporcionan los servicios GIS de Tracasa Global en este sector se encuentran "una mejor planificación y optimización de las redes de agua, ya que los GIS permiten la visualización y el análisis de los datos geoespaciales; la detección de fugas y problemas en la red, lo que ofrece la posibilidad de articular soluciones más rápidas para las incidencias; una mayor eficiencia en el mantenimiento y la gestión de los activos de la red; y una reducción de los costes operativos, fruto de la mejora de la eficiencia y de la reducción de pérdidas de agua", según ha destacado la empresa pública.

Tracasa Global, partner de Esri desde 2002, ya fue reconocida en 2022 en Estados Unidos por sus 20 años de compromiso con la tecnología ArcGIS. Además, la empresa navarra ha obtenido en los últimos años el premio 'Esri System Implementation Award: Ensuring customer success through a comprehensive suite of services', que vino a reconocer la capacidad para innovar e implementar soluciones de tecnología geoespacial, y una certificación, Network Management, que corrobora el conocimiento de la tecnología de Esri.