El tráfico en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Pamplona se ha reducido en 10.983 vehículos, un 6,11% menos

PAMPLONA 5 Mar.

El tráfico de vehículos en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Pamplona se ha reducido en las nueve primeras semanas de funcionamiento en 10.983 vehículos. Esta reducción del 6,11% respecto al mismo periodo del año anterior supone pasar de los 190.597 accesos registrados en 2025 a los 179.614.

En cuanto a las emisiones, los 10.983 vehículos menos han evitado la emisión de unas 0,3 toneladas de CO2 por día, si se calcula que la mitad son coches de gasolina y la otra mitad, vehículos diésel, que recorren unos 10 kilómetros por vehículo y día. El cálculo anual, si se consideran 250 días laborables, sería de 75 toneladas de CO2 que no se han emitido.

La Zona de Bajas Emisiones entró en vigor el primero de enero de 2026 y abarca el área delimitada por las calles Taconera, Navas de Tolosa, Paseo de Sarasate, Duque de Ahumada, Juan de Labrit, Vergel y las Huertas de Santo Domingo. En la primera semana del año, accedieron 9.625 vehículos, frente a los 14.377 de la misma semana del año anterior, con un descenso del 30%. En la quinta semana, se ha pasado de 25.247 a 23.998 vehículos, una reducción del 5% y en la octava semana, se han registrado 25.063 vehículos a 22.728, con una reducción del 9%. Entre los accesos, ha crecido el número de vehículos cero emisiones y ECO que acceden a la Zona, con un incremento del 26,53% y del 10,19%, respectivamente: han pasado de 9.001 a 11.389, y de 18.279 a 20.142.

El acceso a la ZBE está sometido a la clasificación medioambiental de la Dirección General de Tráfico, de forma que solo pueden circular dentro los vehículos con las etiquetas 0, Eco, B y C, además de los vehículos autorizados. Los residentes del Sector 1 (Casco Antiguo) o del paseo de Sarasate (dentro del Sector 2) no precisan el distintivo, ni tampoco los vehículos de personas con movilidad reducida o dependientes, los titulares de plazas de garaje o que vayan a aparcar en un aparcamiento público, los titulares de establecimientos comerciales y hoteleros, los vehículos de emergencia, de obras, mudanzas o reparaciones y el transporte público, según ha informado el Ayuntamiento.

VEHÍCULOS EN MARCHA SIN CONDUCTOR

Con la entrada en vigor de la ZBE, Policía Municipal ha detectado un incremento en el número de vehículos que se dejan en marcha dentro del espacio delimitado, sin conductor, con el consiguiente nivel de ruido, peligro y emisiones contaminantes, ha informado el Consistorio. Para atajar esta situación, "que ha generado malestar vecinal", recuerda la normativa específica para estacionar un vehículo: se debe parar el motor y desconectar el sistema de arranque y, si la persona se alejara del vehículo, deberá adoptar las precauciones necesarias para impedir su uso sin autorización y dejar accionado el freno de estacionamiento. "Estas malas prácticas se van a vigilar de forma exhaustiva y se procederá a las sanciones correspondientes", ha advertido.