Trasladada por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Pamplona

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 31 años ha sido trasladada este domingo por la mañana al sufrir una intoxicación por inhalación de humo como consecuencia de un incendio en la cocina de una vivienda en la calle Olite de Pamplona.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 7.58 horas y se han movilizado hasta el lugar los bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia convencional y otra medicalizada, y la Policía Municipal.

El incendio ha causado una gran cantidad de humo. La mujer de 31 años, con síntomas de intoxicación con pronóstico reservado, ha sido trasladada en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra.