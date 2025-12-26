Trasladada tras una salida de vía con vuelta de campana en la NA-115 en Peralta

Imagen de una operaria de SOS Navarra. - SOS NAVARRA

PAMPLONA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 51 años ha sido trasladada este viernes tras sufrir una salida de vía con vuelta de campana en la carretera NA-115, en el término de Peralta.

La herida ha sido trasladada inicialmente al centro de salud de Peralta y posteriormente al Hospital Universitario de Navarra para descartar lesiones no detectadas. Presentaba contusiones de pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El accidente se ha registrado sobre las 13.41 horas en el kilómetro 23,4 de la citada carretera. Al lugar han acudido Bomberos de Peralta, equipo médico, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.